Исполнитель для написания уникальных текстов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок289 просмотров

Неспешно ищется человек со знанием русского и английского языка для написания текстов алкогольной тематики.

Формат работ – сдельный.

Количество знаков – до 2к на статью. Требуемый объем работы - 120 статей (+ дальше...).

Для старта сотрудничества вам необходимо сделать тестовый перевод на английском языке (ниже ссылка). Из него вам не нужно будет делать дословный перевод. Нам нужен читаемый, интересный текст, который заинтересует пользователя. Именно таким претендентам мы готовы платить.

Стоимость за 1к символов, также имеет свой вес.

URL для перевода: http://en.wikipedia.org/wiki/Alabama_Slammer

Примеры перевода присылайте в ЛС.

12 лет назад
webantis
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

UncleMaks
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$450
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

UncleMaks
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад