Исполнитель для написания уникальных текстов

Неспешно ищется человек со знанием русского и английского языка для написания текстов алкогольной тематики.

Формат работ – сдельный.

Количество знаков – до 2к на статью. Требуемый объем работы - 120 статей (+ дальше...).

Для старта сотрудничества вам необходимо сделать тестовый перевод на английском языке (ниже ссылка). Из него вам не нужно будет делать дословный перевод. Нам нужен читаемый, интересный текст, который заинтересует пользователя. Именно таким претендентам мы готовы платить.

Стоимость за 1к символов, также имеет свой вес.

URL для перевода: http://en.wikipedia.org/wiki/Alabama_Slammer

Примеры перевода присылайте в ЛС.