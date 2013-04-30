Рерайт продающей страницы

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Закрыт11 заявок189 просмотров

Нужно сделать рерайт текста продающей страницы. Текст по стилю и подаче взять отсюда http://boss2.ru/ и сделать рерайт под новый тренинг “Контент-менеджер”

Здесь информация о новом тренинге:

https://docs.google.com/document/d/17uo-HnI2FRstdNeiVL2qoOsS-B6ogDDJdLuaHP2xlF8/edit?usp=sharing

http://www.mindmeister.com/ru/277919191/_

Оставляя заявки, пожалуйста, указывайте реальные сроки и цены.

Крайне желателен подтвержденный портфолио и/или отзывами опыт написания продающих текстов.

12 лет назад
harald2000ru
Дмитрий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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