Требуются комментаторы блогов, соц. сетей и т. д.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка428 просмотров

Оплата через банк или электронно как вам удобнее.

Требуются интересные серьезные и емкие комментарии.

От вас, цена за услуги.

Так как работа будет постоянной, ведем отбор, т.е, мы в любом случае вам оплатим, но если вы нас устраеваете, продолжаем работать с вами дальше.

12 лет назад
www34
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров