Необходимо написать рекламный обзор сервиса по продвижению в соц сетях. Текст будет использоваться для публикации на форумах. С меня своевременная оплата +отзыв
Требуются комментаторы блогов, соц. сетей и т. д.
Оплата через банк или электронно как вам удобнее.
Требуются интересные серьезные и емкие комментарии.
От вас, цена за услуги.
Так как работа будет постоянной, ведем отбор, т.е, мы в любом случае вам оплатим, но если вы нас устраеваете, продолжаем работать с вами дальше.
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