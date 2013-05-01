Требуются комментаторы блогов, соц. сетей и т. д.

Оплата через банк или электронно как вам удобнее.

Требуются интересные серьезные и емкие комментарии.

От вас, цена за услуги.

Так как работа будет постоянной, ведем отбор, т.е, мы в любом случае вам оплатим, но если вы нас устраеваете, продолжаем работать с вами дальше.