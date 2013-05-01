Написание обзора сервиса

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки112 просмотров

Необходимо написать рекламный обзор сервиса по продвижению в соц сетях.

Текст будет использоваться для публикации на форумах.

С меня своевременная оплата +отзыв

12 лет назад
Tayler
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Все ок, быстро и качественно. Текст подошел, с первого раза. Спасибо.
Быстрая проверка, мгновенная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад