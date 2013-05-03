Статья на тему: "Русская Свадьба"

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Завершен22 заявки237 просмотров

Добрых времени суток. ТЗ в файле.

12 лет назад
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$4
1 день
Валентина одна из тех кого зовут "Незаменимыми". Обратившись к ней, Вы это сразу поймёте и больше не захотите искать кого бы там ни было. Потому что она профессионал и делает всё по самому высокому уровню. Я благодарна ей, за всё то, что она так волшебно сотворила для меня. Теперь Ваш черёд обратиться к Валентине, не только за качественным и отвечающим всем требованиям SEO, проектом, но и ещё, чтобы увидеть чудеса в работе.
Спасибо вам за интересные задания и своевременную оплату!!! Очень довольна сотрудничеством, и всем рекомендую Татьяну, как отличного и компетентного заказчика!

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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