Нейтральные словосочетания

Приветствую. Нужны максимально нейтральные(либо про загрузку файлов) словосочетания, которые будут использоваться как часть заголовка на разных сайтах и предназначены скорее для поисковых систем. Писать можно почти что угодно, главное из-своей головы и без указания какой-то конкретной ниши. Фразы лучше по два-три слова. По одной в строке.

По количеству, от 100 до 1000 штук, насколько позволит фантазия.

Приложил файл, чтобы задача была понятнее.