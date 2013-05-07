Нужны статьи рерайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки351 просмотр

Для регионального портала нужны статьи рерайт про местные школы + рерайт нескольких отзывов на них. Конкретные темы сообщу в личку.

Требования:

- должны быть: Полное название школы, адрес, телефон, особенности (специализация, кружки, награды и т.п.)

- уникальность не ниже 90%

- текст основной статьи не менее 2500 знаков

- не менее 3 отзывов (найти в интернете)

- 3 фотографии этого места (расположение из яндекс-карт, фасад, интерьер). Фотки присылайте в виде приложения к письму

Оплата: яндекс-деньги

Стоимость: 100 руб. / статья

Кто не знает: для того, чтобы я смог принять вашу заявку, вы должны указать в ней сумму и время выполнения. Сумму ставьте 10$, время 2 дня

12 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yurich
Андрей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Хорошая работа, спасибо. Был один недочёт, но Андрей его оперативно исправил.
Внятное, четко поставленное техзадание по интересным статьям, быстрая проверка. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Yurich
Андрей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать текст для сайта интернет компании.

    $250

    Надо для сайта http://internet-chekhov.ru/ сделать рерайтинг и написать тексты. Требуются копирайтеры, (технического склада ума и хорошо разбирающихся в компьютерах), со знанием технологии подключения беспроводного интернет (3G, LTE), беспроводной интернет в загородный дом или на ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт продающей страницы

    Нужно сделать рерайт текста продающей страницы. Текст по стилю и подаче взять отсюда http://boss2.ru/ и сделать рерайт под новый тренинг “Контент-менеджер” Здесь информация о новом тренинге: https://docs.google.com/document/d/17uo-HnI2FRstdNeiVL2qoOsS-B6ogDDJdLuaHP2xlF8/edit?usp=sharing ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются комментаторы блогов, соц. сетей и т. д.

    Оплата через банк или электронно как вам удобнее. Требуются интересные серьезные и емкие комментарии. От вас, цена за услуги. Так как работа будет постоянной, ведем отбор, т.е, мы в любом случае вам ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание обзора сервиса

    $5

    Необходимо написать рекламный обзор сервиса по продвижению в соц сетях. Текст будет использоваться для публикации на форумах. С меня своевременная оплата +отзыв

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Составление коротких объявлений — до 300 символов

    Составление коротких объявлений — до 300 символов по фототехнике. Здесь 300 ключевых слов, в последнюю колонку нужно писать короткие объявления — до 300 символов в последнюю колонку в прилагаемый файл. Работа до ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для заполнения сайта товарами

    Нужно заполнять сайт BrandAvenue.ru товарами. Создание карточки товара подразумевает работу с фотографиями: поиск, либо редактирование; создание уникального СЕО текста; заполнение всех необходимых полей через админку. Админка удобная, не древняя. Желательно девушку, которая хорошо ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надо написать серию продающих email

    Здравствуйте, уважаемые потенциальные коллеги. Есть задачка - написать серию из 5ти писем, которые будут получать люди после подписки на рассылку. Тематика - похудение. Схема рассылки прилагается: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исполнитель для написания уникальных текстов

    $500

    Неспешно ищется человек со знанием русского и английского языка для написания текстов алкогольной тематики. Формат работ – сдельный. Количество знаков – до 2к на статью. Требуемый объем работы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад