Для регионального портала нужны статьи рерайт про местные школы + рерайт нескольких отзывов на них. Конкретные темы сообщу в личку.

Требования:

- должны быть: Полное название школы, адрес, телефон, особенности (специализация, кружки, награды и т.п.)

- уникальность не ниже 90%

- текст основной статьи не менее 2500 знаков

- не менее 3 отзывов (найти в интернете)

- 3 фотографии этого места (расположение из яндекс-карт, фасад, интерьер). Фотки присылайте в виде приложения к письму

Оплата: яндекс-деньги

Стоимость: 100 руб. / статья

Кто не знает: для того, чтобы я смог принять вашу заявку, вы должны указать в ней сумму и время выполнения. Сумму ставьте 10$, время 2 дня