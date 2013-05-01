Yurich

Андрей Лесаев Yurich

 
31 годРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
[email protected]

Качественное наполнение сайтов любых объемов под ключ. Проработка структуры, составление ТЗ, размещение на сайте.

Открыт к постоянному сотрудничеству с вебмастерами и SEO-оптимизаторами на взаимовыгодных условиях.

Предоставляемые услуги:

    * Копирайтинг/рерайтинг

    * Контент-менеджмент

    * Наполнение Интернет-Магазинов

    * Менеджмент Интернет-Проектов

    * Подбор исполнителей

Наполнение интернет магазина
Отзывы заказчиков
VISMUT2401
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
24 статьи по 3-5 предложений.
Андрей выполнил работу качественно. Учел все мои пожелания. Сотрудничеством доволен.
Без задержек в оплате, рекомендую.
Ответный отзыв
Alex-A
Алекс 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужны статьи рерайт
Хорошая работа, спасибо. Был один недочёт, но Андрей его оперативно исправил.
Внятное, четко поставленное техзадание по интересным статьям, быстрая проверка. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vizara
Марина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка интервью
Андрей быстро и качественно выполнил для меня расшифровку интервью. Рекомендую его как ответственного и грамотного исполнителя.
Оплата в срок, заказчик легко вести переговоры, интересное задание.
Ответный отзыв
Tatamatory
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Мир Мужчин
Очень ответственный и добросовестный копирайтер. Его Творение понравятся даже самому дотошному заказчику. Андрей на самом профессиональном уровне справился с проектом. Обращайтесь к Андрею, здесь Вы не только останетесь с выгодой, но и по-другому посмотрите на Мир!
Незабываемый заказ, спустя много времени от процесса написания и общения с заказчиком осталось приятное впечатление.
Ответный отзыв
groupwm
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужна креативная статья про Утконоса
Исполнитель сделал все качественно и в срок. Статья получилась увлекательной и уникальной. Спасибо за выполненную работу.
Интересное задание, приятно общаться, рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга