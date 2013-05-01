Качественное наполнение сайтов любых объемов под ключ. Проработка структуры, составление ТЗ, размещение на сайте.
Открыт к постоянному сотрудничеству с вебмастерами и SEO-оптимизаторами на взаимовыгодных условиях.
Предоставляемые услуги:
* Копирайтинг/рерайтинг
* Контент-менеджмент
* Наполнение Интернет-Магазинов
* Менеджмент Интернет-Проектов
* Подбор исполнителей
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
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Андрей выполнил работу качественно. Учел все мои пожелания. Сотрудничеством доволен.
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$10
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа, спасибо. Был один недочёт, но Андрей его оперативно исправил.
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Внятное, четко поставленное техзадание по интересным статьям, быстрая проверка. Рекомендую.
$5
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Андрей быстро и качественно выполнил для меня расшифровку интервью. Рекомендую его как ответственного и грамотного исполнителя.
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Оплата в срок, заказчик легко вести переговоры, интересное задание.
$4
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Очень ответственный и добросовестный копирайтер. Его Творение понравятся даже самому дотошному заказчику. Андрей на самом профессиональном уровне справился с проектом. Обращайтесь к Андрею, здесь Вы не только останетесь с выгодой, но и по-другому посмотрите на Мир!
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Незабываемый заказ, спустя много времени от процесса написания и общения с заказчиком осталось приятное впечатление.
$5
10 баллов
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Исполнитель сделал все качественно и в срок. Статья получилась увлекательной и уникальной. Спасибо за выполненную работу.
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Интересное задание, приятно общаться, рекомендую.
Копирайтинг
5 отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга