Мир Мужчин

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Завершен1 заявка109 просмотров

Здравствуйте, Андрей. ТЗ в файле.

12 лет назад
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Yurich
Андрей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$4
2 дня
Очень ответственный и добросовестный копирайтер. Его Творение понравятся даже самому дотошному заказчику. Андрей на самом профессиональном уровне справился с проектом. Обращайтесь к Андрею, здесь Вы не только останетесь с выгодой, но и по-другому посмотрите на Мир!
Незабываемый заказ, спустя много времени от процесса написания и общения с заказчиком осталось приятное впечатление.

Заявки фрилансеров

Yurich
Андрей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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