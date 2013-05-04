Расшифровка интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен14 заявок320 просмотров

Здравствуйте!

Нужно расшифровать интервью. Нужны 2 человека, каждому в руки по 25 минут записи.

Главное условие - дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи.

Цена 6 руб — 1 мин.

2 участника (интервьюер и респондент)

Качество звука хорошее.

Ваши сроки?

12 лет назад
Vizara
Марина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Yurich
Андрей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Андрей быстро и качественно выполнил для меня расшифровку интервью. Рекомендую его как ответственного и грамотного исполнителя.
Оплата в срок, заказчик легко вести переговоры, интересное задание.

Заявки фрилансеров

Yurich
Андрей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад