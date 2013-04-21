Добрый день, пользователи! Задача след. имеется сайт управляемый движком PrestaShop™ 1.5.4.0 1. Задача с начало переработать прайс-листы поставщиков и изменить категории товара (приложение 1) прайс-листы прикреплены после этого я оплачиваю работу по ...
Перебить страницу текста с латиницы на кириллицу
Перепить страницу русск текста с латиниц на кириллицу
Заявки фрилансеров
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