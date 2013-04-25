Отредактировать анкету

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Завершен3 заявки221 просмотр

Здравствуйте.

Нужно отредактировать анкету в excel'е. А именно проставить квадратики для галочек таким образом чтобы они не съезжали при печати и конвертации в pdf. До этого выбирали галочки через режим разработчика. Как включить режим разработчика указано здесь: http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HA010173052.aspx

Анкета здесь: https://docs.google.com/file/d/0B3jr3sTDFHpZRXBKNmJkMHRaYTQ/edit?usp=sharing

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12 лет назад
samjoop
36 лет
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3 года назад

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Elena198
Елена 
39 лет
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Была
11 лет назад
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Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад