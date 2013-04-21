Набор текста

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок216 просмотров

Требуется наборщик текста, работы на час, срочная.

12 лет назад
scraggy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Все отлично, рекомендую!
Было приятно работать с Дмитрием! Задание четкое, оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем =)

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад