Добрый день, пользователи! Задача след. имеется сайт управляемый движком PrestaShop™ 1.5.4.0 1. Задача с начало переработать прайс-листы поставщиков и изменить категории товара (приложение 1) прайс-листы прикреплены после этого я оплачиваю работу по ...
Расшифровка аудио
Здравствуйте!нужно расшифровать аудио в текст,если есть возможность сделать книгу 30 стр с картинками.
Заявки фрилансеров
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