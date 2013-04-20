Расшифровка аудио

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт24 заявки302 просмотра

Здравствуйте!нужно расшифровать аудио в текст,если есть возможность сделать книгу 30 стр с картинками.

12 лет назад
raptors86
Ринат 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров