Откорректировать серию статей по медицине

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Закрыт23 заявки330 просмотров

Здравствуйте,

Нужно отредактировать серию статей медицинской тематики – привести в порядок следующие перекосы копирайтера, написавшего эти статьи:

1. Чрезмерное употребление ключевых слов в тексте, в т.ч. подзаголовках (тошнота, переспам)

2. Стилистические, пунктуационные и грамматические ошибки, в случае наличия оных

Исполнителю дам список статей и отдельное ТЗ по каждой статье.

Объём – примерно 75 тыс. знаков без пробелов

Срок – 2-3 дня

Цену предлагайте сами, оплачиваю по вебмани.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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