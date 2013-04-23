Здравствуйте! До 8 утра по Мск необходимо выполнить расшифровку аудио продолжительностью 53 минуты. Качество хорошее, это запись конференции. Оплата 9 руб/минута, через СБР. Очень важно уложиться в срок, требований по оформлению нет. Можно ...
Разбивка сканов на статьи
Есть распознанные сканы журналов. Всего текста примерно на 1.3 кк знаков. Нужно вручную (!!!) произвести разбивку на статьи по 1500 знаков.
В статье должно быть:
- подходящее по смыслу название;
-тематическая картинка;
- два-три абзаца;
- логичное начало и окончание статьи.
Желаемую стоимость выполнения такой разбивки указывайте в заявках.
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