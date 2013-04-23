Разбивка сканов на статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок318 просмотров

Есть распознанные сканы журналов. Всего текста примерно на 1.3 кк знаков. Нужно вручную (!!!) произвести разбивку на статьи по 1500 знаков.

В статье должно быть:

- подходящее по смыслу название;

-тематическая картинка;

- два-три абзаца;

- логичное начало и окончание статьи.

Желаемую стоимость выполнения такой разбивки указывайте в заявках.

12 лет назад
disdain
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kozlikgoesfree
Евгений 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Безответственный исполнитель. Задание взял 30.04.13, обещал выполнить за 5 дней. На шестой день сказал (т.е. 06.05.13), что не успевает и просит продлить срок до окончания майских праздников. Я продлил. В итоге, сегодня 21.05.13, от исполнителя ни слуха, ни духа, последний визит на веблансер 11.05.13. НЕ советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kozlikgoesfree
Евгений 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад