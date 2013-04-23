Разбивка сканов на статьи

Есть распознанные сканы журналов. Всего текста примерно на 1.3 кк знаков. Нужно вручную (!!!) произвести разбивку на статьи по 1500 знаков.

В статье должно быть:

- подходящее по смыслу название;

-тематическая картинка;

- два-три абзаца;

- логичное начало и окончание статьи.

Желаемую стоимость выполнения такой разбивки указывайте в заявках.