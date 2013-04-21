Автор/научный редактор "Энциклопедии грибов"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки249 просмотров

Для работы над "Энциклопедией грибов" - проверки авторского материала (в первую очередь фактических сведений) и доработки текстов - требуется автор отлично владеющий темой. Желательно профильное образование.

12 лет назад
Ideanomix
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров