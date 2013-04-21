Расшифровка аудио 53 минуты

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок212 просмотров

Здравствуйте! До 8 утра по Мск необходимо выполнить расшифровку аудио продолжительностью 53 минуты. Качество хорошее, это запись конференции.

Оплата 9 руб/минута, через СБР.

Очень важно уложиться в срок, требований по оформлению нет. Можно взять часть, 20-30 минут.

12 лет назад
TextService
Светлана 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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