Расшифровка аудио_27 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки149 просмотров

Здравствуйте! Необходимо расшифровать 27 минут аудио до 15-00 по Мск СЕГОДНЯ. Оплата 10 руб/минута, перечисление на ЯД.

Файл здесь:

http://yadi.sk/d/VqYYMLMX4PBZ2

12 лет назад
TextService
Светлана 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Светлана, спасибо за работу! Как всегда безупречно!
Спасибо за сотрудничество, четкое ТЗ и обязательность!

Заявки фрилансеров

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад