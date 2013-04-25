Создать 2 отчета из семинара

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки221 просмотр

Необходимо сделать 2 мини-отчета из фрагментов семинара.

1. Чтобы было удобно и приятно читать

2. Сохранить стилистику написания

3. Выделить заголовки, подзаголовки, ключевые слова жирным.

4. Подобрать картинки по смыслу

Темы отчетов:

1. Профессии и хобби городского развратника

2. Расписание городского развратника

Текст берем отсюда: http://yadi.sk/d/KbM5rDWe4OfUm

Как пример для отчета можно использовать: http://yadi.sk/d/-iSCheqy4OfMA

От вас нужно:

1. Цена

2. Срок

3. Скайп

12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров