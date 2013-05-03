Нужен специалист по Exel

Добрый день!

Задание следующее:

1)Есть графический файл с таблицей, нужно полностью перебить его в первую вкладку в экселе.

2)Во второй вкладке нужно сделать так, чтобы вносимые здесь данные автоматом появлялись в первой вкладке.

3)Нужно сделать Кнопку (во второй вкладке), при нажатии на которую введенные данные сохранялись бы в третью вкладку и автоматом выводились на печать. Плюс в третьей вкладке сделать сортировку по ряду параметров.

Жду цены и сроки.