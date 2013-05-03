Уважаемые коллеги! Необходимо для каждого из предложенных ключевых слов (порядка 43) подготовить тексты ссылок с чистыми вхождениями слова, а также с использованием разбавочных текстов. Модель – тексты ссылок, автоматически генерируемые системой ...
Нужен специалист по Exel
Добрый день!
Задание следующее:
1)Есть графический файл с таблицей, нужно полностью перебить его в первую вкладку в экселе.
2)Во второй вкладке нужно сделать так, чтобы вносимые здесь данные автоматом появлялись в первой вкладке.
3)Нужно сделать Кнопку (во второй вкладке), при нажатии на которую введенные данные сохранялись бы в третью вкладку и автоматом выводились на печать. Плюс в третьей вкладке сделать сортировку по ряду параметров.
Жду цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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