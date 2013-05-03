Нужен специалист по Exel

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки235 просмотров

Добрый день!

Задание следующее:

1)Есть графический файл с таблицей, нужно полностью перебить его в первую вкладку в экселе.

2)Во второй вкладке нужно сделать так, чтобы вносимые здесь данные автоматом появлялись в первой вкладке.

3)Нужно сделать Кнопку (во второй вкладке), при нажатии на которую введенные данные сохранялись бы в третью вкладку и автоматом выводились на печать. Плюс в третьей вкладке сделать сортировку по ряду параметров.

Жду цены и сроки.

12 лет назад
scraggy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$35
5 дней
Отличный исполнитель, все сделано в срок и в соответствии с моими требованиями. Рекомендую всем!
Дмитрий отличный заказчик, четкая формулировка задания, оперативная проверка, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Было приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад