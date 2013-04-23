Создание анкоров для ссылок

Уважаемые коллеги!

Необходимо для каждого из предложенных ключевых слов (порядка 43) подготовить тексты ссылок с чистыми вхождениями слова, а также с использованием разбавочных текстов.

Модель – тексты ссылок, автоматически генерируемые системой SEOPULT: «текст окружение + анкор для ключевого слова (чистый или разбавочный)».

Подобные тексты создаются для следующих категорий: Ссылки – всего 30 для каждого ключа, Блоги - 20, Объявления – 20.

Важно создавать качественные, логичные тексты с учетом специфики сайта, на который будут вести ссылки.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.