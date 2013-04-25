Расшифровка аудиозаписей

Дорогие фрилансеры!

Ищу ответственных людей, у которых есть опыт в расшифровке аудио/видео. Нужно 2-3 человека.

Условия работы: минимальная оплата 9 руб/минута, если сроки поджимают или качество плохое, оплата 11-12 руб/минута. Перечисление возможно на Яндекс Деньги, Веб мани или карту Сбера (но преимущественно все-таки ЯД).

Работа есть постоянно, своей командой не справляемся. Тематика записей самая разнообразная. На данный момент уже есть что предложить по работе.

Нужны, как и всегда в этом деле, грамотные, ответственные и пунктуальные люди. Пишите