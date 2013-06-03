Сделать формат, как в исходнике + перевести на укр

есть первый файл - исходник в pdf

исходник файл имеет особое форматирование: разбит на 2 колонки, подзаголовки, абзацы, выделение жирным и курсивом, таблицы, списки, проч.

есть второй файл в word - перевод файл-источника, который выполнен без какого-либо форматирования - просто текст.

Что надо сделать:

сделать файл-перевод в таком же форматировании, как и файл-исходник.

размер файла: 16,4 к симв

очень надо сделать к завтрашнему утру-обеду