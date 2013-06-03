Сделать формат, как в исходнике + перевести на укр

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок171 просмотр

есть первый файл - исходник в pdf

исходник файл имеет особое форматирование: разбит на 2 колонки, подзаголовки, абзацы, выделение жирным и курсивом, таблицы, списки, проч.

есть второй файл в word - перевод файл-источника, который выполнен без какого-либо форматирования - просто текст.

Что надо сделать:

сделать файл-перевод в таком же форматировании, как и файл-исходник.

размер файла: 16,4 к симв

очень надо сделать к завтрашнему утру-обеду

12 лет назад
DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

arhimed2007
Олег 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Работой довольна, спасибо буду обращаться при необходимости

Заявки фрилансеров

arhimed2007
Олег 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад