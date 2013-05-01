Есть четыре задания: написать положительный отзыв на три разные методики. 1) Для блога нужно написать отзыв о сайте посвященной успешному улучшению зрения, с помощью определенной методики. Кол-во ...
Описания для товаров
Здравствуйте.
Требуется написать (копирайт/рирайт) качественные описания для постельных принадлежностей (подушки, матрасы, одеяла и т.д.). 100%-ная уникальность. Количество товаров большое. Цена 1 доллар за 1000 знаков.
Прошу откликаться только людям, которые умеют грамотно писать на русском языке.
Заявки фрилансеров
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