Написать отзыв о сайтах

Есть четыре задания:

написать положительный отзыв на три разные методики.

1) Для блога нужно написать отзыв о сайте посвященной успешному улучшению зрения, с помощью определенной методики.

Кол-во символов без пробелов 2500–3000. С картинками

2) Для блога нужно написать отзыв о сайте посвященной успешному избавления от целлюлита с помощью определенной методики.

Кол-во символов без пробелов 2500–3000

3) Для блога нужно написать отзыв о сайте посвященной успешному увелчичению груди с помощью определенной методики.

Кол-во символов без пробелов 2500–3000

4)Для блога нужно написать авторский отзыв о успешном увеличение роста на 4–5 см за пол года с помощью опредленной методики.

Кол-во символов без пробелов 2500–3000.с картинками. Отзыв должен быть от мужского имени

написать нужно авторскую историю, как человек добился определенных результатов с помощью этой методики, в текст использовать обычны слог, т.к текст будет размещаться на форумах. нужно подобрать какие то картинки. фотографии- автора, который делеиться опытом.. фото от 3–4 штук.

также стоит написать 7–8 комментариев посторонних людей к статье. т.е. статья должна быть продающей, т.к. на форумах будет подобная статья размещаться с целью увеличения количества продаже, в комментариях к статье также можно использовать ссылки на сайт интернет магазина, т.к. отзывы будут оставлять наши аккаунты.

т.к. срочность на все проекты высокая, возможно потребуется два-три исполнителя, просьба комментариях указывать комментарий за одно задание