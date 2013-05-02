Приветствую. Нужны максимально нейтральные(либо про загрузку файлов) словосочетания, которые будут использоваться как часть заголовка на разных сайтах и предназначены скорее для поисковых систем. Писать можно почти что угодно, главное из-своей головы и без указания какой-то ...
Написать отзыв о сайтах
Есть четыре задания:
написать положительный отзыв на три разные методики.
1) Для блога нужно написать отзыв о сайте посвященной успешному улучшению зрения, с помощью определенной методики.
Кол-во символов без пробелов 2500–3000. С картинками
2) Для блога нужно написать отзыв о сайте посвященной успешному избавления от целлюлита с помощью определенной методики.
Кол-во символов без пробелов 2500–3000
3) Для блога нужно написать отзыв о сайте посвященной успешному увелчичению груди с помощью определенной методики.
Кол-во символов без пробелов 2500–3000
4)Для блога нужно написать авторский отзыв о успешном увеличение роста на 4–5 см за пол года с помощью опредленной методики.
Кол-во символов без пробелов 2500–3000.с картинками. Отзыв должен быть от мужского имени
написать нужно авторскую историю, как человек добился определенных результатов с помощью этой методики, в текст использовать обычны слог, т.к текст будет размещаться на форумах. нужно подобрать какие то картинки. фотографии- автора, который делеиться опытом.. фото от 3–4 штук.
также стоит написать 7–8 комментариев посторонних людей к статье. т.е. статья должна быть продающей, т.к. на форумах будет подобная статья размещаться с целью увеличения количества продаже, в комментариях к статье также можно использовать ссылки на сайт интернет магазина, т.к. отзывы будут оставлять наши аккаунты.
т.к. срочность на все проекты высокая, возможно потребуется два-три исполнителя, просьба комментариях указывать комментарий за одно задание
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