Необходимо сделать качественное описание товара. В основном - электроника. Работа состоит из двух небольших этапов:

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1

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Изначально есть страница с описанием товара на английском языке. С нее берутся только Технические характеристики (Specification) Особенности (Features) и Комплектация (Package Included) переводятся, правятся. Переводить по смыслу точно, соблюдать форматировку.

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2

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Само описание товара. Описание должно быть грамотным и не "сухим". Его можно делать двумя путями:

1) Брать с других сайтов и обязательно переделывать, что бы текст отличался визуально.

2) Писать самому.

Описание должно быть не менее 100 слов. Здесь можно проверить их количество - http://www.8nog.com/counter/index.php

В описании ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать:

1. Вступительное описание товара (не менее 50 слов).

2. Для чего используется товар.

3. Как использовать товар (краткая инструкция).

4. Преимущества и сильные стороны товара (исходя из того для чего товар предназначен).

ВНИМАНИЕ! При этом не должно быть дублирования. То-есть к примеру если в вступительном описании говорится о преимуществах и сильных сторонах товара то повторно этого писать не надо. И так по каждому пункту выше.

За каждое описание оплата 2 USD.