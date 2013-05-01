Доброго времени суток, нужно 2 статьи - "восстановление данных с телефона" и "монтаж видео" 3тыс символов (1 статья) - 2 картинки - 200 рублей за работу- чем быстрее тем лучше (не более 10 часов)
Требуются копирайтеры и рерайтеры
Требуются копирайтеры для неофициального сайта Альфа Банка, разбирающиеся в данной тематике.
Читабельность текстов, грамотность в их написании, ответственность - главные условия работы.
Оплата за текст в 3000 знаков без пробелов - 100 руб.
Выбранный исполнитель
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