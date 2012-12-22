Есть наброски дизайна калькулятора фундамента и виджета, необходимо сделать вариант для верстки в максимально короткие сроки. Оплата на кошелек ВМР после выполнения работы - 1500. Требуется ответственный, не пропадающий исполнитель. Начало калькулятора в приложении, вот ...