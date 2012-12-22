Есть наброски дизайна калькулятора фундамента и виджета, необходимо сделать вариант для верстки в максимально короткие сроки. Оплата на кошелек ВМР после выполнения работы - 1500. Требуется ответственный, не пропадающий исполнитель. Начало калькулятора в приложении, вот ...
- $40Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуются постеры на форум оконной тематики. Заходите на сайт, регистрируетесь и начинаете общаться. Основные требования: - осмысленные посты, т.е. посты вроде – «Ух ты классно», «Мне понравилось» и т.д., неприемлемы. - минимальное количество знаков – от 100 знаков ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется грамотный и ответственный копирайтер для написания технических статей: настройка ресивера, эксплуатация транспондера, спутниковое телевидение и т.д. Оплата за статью в 3000 знаков - 150 руб., после проверки текста, на электронный кошелек. Просьба, кто не разбирается ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются копирайтеры для неофициального сайта Альфа Банка, разбирающиеся в данной тематике. Читабельность текстов, грамотность в их написании, ответственность - главные условия работы. Оплата за текст в 3000 знаков без пробелов - 100 руб.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $200
Необходимо создать сайт на Drupal, с форумом и блогом. Есть готовое ТЗ, тема на Друпале выбрана. Оплата производиться после сдачи проекта - 6000 WMR.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются копирайтеры для наполнения сайта. Тематика текстов - женско-детская. Требования: - ответственность - сдача текстов в срок; - грамотность - не допускать орфографических и пунктационных ошибок в тексте; - читабельность текстов; - строгое следование ТЗ (техническому заданию). Оплата производиться за ...Копирайтинг43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуются рерайтеры для неофициального сайта Триколор-ТВ. Какие нужны статьи, можете посмотреть на официальном сайте (подключение, оборудование, как пользоваться и т.д.). Если необходимо, на первоначальном этапе могу предоставить исходники. Требования: — ответственность — сдача текстов в ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется рерайтер для неофициального сайта Триколор-ТВ. Какие нужны статьи, можете посмотреть на официальном сайте (подключение, оборудование, как пользоваться и т.д.). Если необходимо, на первоначальном этапе могу предоставить исходники. Требования: - ответственность — сдача текстов в срок; ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика текстов - женско-детская. Требования: - ответственность - сдача текстов в срок; - грамотность - не допускать ошибок в тексте; - читабельность текстов; - строгое следование ТЗ (техническому заданию). Оплата производиться за статью, а не за знаки.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется грамотный и ответственный контент-менеджер со знанием HTML, для наполнения сайта готовыми статьями. Прежде чем писать, что готовы взяться за работу, внимательно ознакомтесь с вложенным ТЗ. Оплата: 35 руб за заливку 1 статьи с 3-4 ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется контент-менеджер со знанием HTML, для заливки на сайт статей. Оплата: 25 руб. за один текст с фотографиями, 35 руб. за текст, фотографии + тематический видеоролик.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $170
Необходимо создать сайт с форумом и блогом. Есть готовое ТЗ. Оплата производиться после сдачи проекта в WMR.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад