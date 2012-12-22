likoti

Кристина likoti

 
36 летРоссия/Чита
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется дизайн для калькулятора.

    $40

    Есть наброски дизайна калькулятора фундамента и виджета, необходимо сделать вариант для верстки в максимально короткие сроки. Оплата на кошелек ВМР после выполнения работы - 1500. Требуется ответственный, не пропадающий исполнитель. Начало калькулятора в приложении, вот ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постинг на форуме оконной тематики

    Требуются постеры на форум оконной тематики. Заходите на сайт, регистрируетесь и начинаете общаться. Основные требования: - осмысленные посты, т.е. посты вроде – «Ух ты классно», «Мне понравилось» и т.д., неприемлемы. - минимальное количество знаков – от 100 знаков ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание технических статей

    Требуется грамотный и ответственный копирайтер для написания технических статей: настройка ресивера, эксплуатация транспондера, спутниковое телевидение и т.д. Оплата за статью в 3000 знаков - 150 руб., после проверки текста, на электронный кошелек. Просьба, кто не разбирается ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются копирайтеры и рерайтеры

    Требуются копирайтеры для неофициального сайта Альфа Банка, разбирающиеся в данной тематике. Читабельность текстов, грамотность в их написании, ответственность - главные условия работы. Оплата за текст в 3000 знаков без пробелов - 100 руб.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются копирайтеры.

    Требуются копирайтеры для наполнения сайта. Тематика текстов - женско-детская. Требования: - ответственность - сдача текстов в срок; - грамотность - не допускать орфографических и пунктационных ошибок в тексте; - читабельность текстов; - строгое следование ТЗ (техническому заданию). Оплата производиться за ...

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются грамотные и ответственные рерайтеры

    Требуются рерайтеры для неофициального сайта Триколор-ТВ. Какие нужны статьи, можете посмотреть на официальном сайте (подключение, оборудование, как пользоваться и т.д.). Если необходимо, на первоначальном этапе могу предоставить исходники. Требования: — ответственность — сдача текстов в ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется грамотный и ответственный рерайтер

    Требуется рерайтер для неофициального сайта Триколор-ТВ. Какие нужны статьи, можете посмотреть на официальном сайте (подключение, оборудование, как пользоваться и т.д.). Если необходимо, на первоначальном этапе могу предоставить исходники. Требования: - ответственность — сдача текстов в срок; ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются грамотные рерайтеры

    Тематика текстов - женско-детская. Требования: - ответственность - сдача текстов в срок; - грамотность - не допускать ошибок в тексте; - читабельность текстов; - строгое следование ТЗ (техническому заданию). Оплата производиться за статью, а не за знаки.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер для наполнения сайта

    Требуется грамотный и ответственный контент-менеджер со знанием HTML, для наполнения сайта готовыми статьями. Прежде чем писать, что готовы взяться за работу, внимательно ознакомтесь с вложенным ТЗ. Оплата: 35 руб за заливку 1 статьи с 3-4 ...

    HTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
yasuran
Антон 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Требуются копирайтеры и рерайтеры
Кристина - прекрасный заказчик. Четко поставила задачу и ответила на все вопросы, а также своевременно произвела оплату. На лицо ответственность и профессионализм. Рекомендую к сотрудничеству!
Антон – грамотный и ответственный исполнитель. Все требования по ТЗ соблюдаются четко, работа сдается своевременно, тексты отличаются грамотностью и интересной подачей. Надеюсь на долговременное сотрудничество. Рекомендую.
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