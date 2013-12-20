Новостному сайту на длительный срок (!!!) требуются рерайтеры для публикации новостей. Новость объемом 500–700 символов. Стоимость за 1000 з.б.п выходит 30 рублей. Рерайт от 70% по text.ru По ...
Постинг на форуме оконной тематики
Требуются постеры на форум оконной тематики. Заходите на сайт, регистрируетесь и начинаете общаться.
Основные требования:
- осмысленные посты, т.е. посты вроде – «Ух ты классно», «Мне понравилось» и т.д., неприемлемы.
- минимальное количество знаков – от 100 знаков без пробелов.
Оплата понедельная за количество постов: 1 пост = 5 вмр., создание темы = 5 вмр на эл.кошелек.
Заявки фрилансеров
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