Постинг на форуме оконной тематики

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Закрыт2 заявки84 просмотра

Требуются постеры на форум оконной тематики. Заходите на сайт, регистрируетесь и начинаете общаться.

Основные требования:

- осмысленные посты, т.е. посты вроде – «Ух ты классно», «Мне понравилось» и т.д., неприемлемы.

- минимальное количество знаков – от 100 знаков без пробелов.

Оплата понедельная за количество постов: 1 пост = 5 вмр., создание темы = 5 вмр на эл.кошелек.

11 лет назад
likoti
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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