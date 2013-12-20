Требуется ведущий рассылки .

Тема - полезные советы на все случай жизни

Есть сайт с тысячами советов, оттуда берутся советы, ставятся ссылки на статьи и формируется письмо

От себя писать почти ничего не надо, может, заглави письма; в основном - сплошной копипаст.

В письме должно быть 5-10 полезных советов.

Пишите цену за 1 письмо, при условии, что вы будете работать не меньше месяца, а то и года, с интенсивностью - порядка 2-4 выхода рассылки в неделю.