На основе готового шаблона в эксэль создать 10 таблиц с торговыми условиями брокеров + краткое описание каждого брокера ( 4-5 предложений). Главное условие: внимательно заполнить таблицу, ответственно подойти к выполнению задания ( вводить корректные данные).
Требуется написать коммерческое предложение
Нужен профессионал, который полноценно вникнет в суть ключевых преимуществ услуг компании и профессионально составит и красиво оформит коммерческое предложение.
В заявке указывайте стоимость работы и примеры лучших работ.
Заявки фрилансеров
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