Требуется написать коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок130 просмотров

Нужен профессионал, который полноценно вникнет в суть ключевых преимуществ услуг компании и профессионально составит и красиво оформит коммерческое предложение.

В заявке указывайте стоимость работы и примеры лучших работ.

11 лет назад
Krac
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заполнение таблицы Эксель текстом. Тематика Форекс

    На основе готового шаблона в эксэль создать 10 таблиц с торговыми условиями брокеров + краткое описание каждого брокера ( 4-5 предложений). Главное условие: внимательно заполнить таблицу, ответственно подойти к выполнению задания ( вводить корректные данные).

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем постеров на сайты разной тематики

    Ищем ответственных постеров, разбирающихся в тематике. В заявке, укажите, пожалуйста, какой из сайтов интересует. 1. крупный торрент-трекер с программами для Apple-устройств. Публиковать торрент-файлы. Оплата: 11р./пост. ...

    DLEJoomlaWordPress
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать комм.предложение

    Вчера нужно было написать комм.предложение (наружная реклама) Ссылку на сайт и конкурентов скину выбранному исполнителю. Уникальность! Срок - вчера! Адекватная стоимость услуг.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайтер для сайта 18+

    Требуется человек, для ежемесячного рерайта примерно 100 статей эротической направленности. Исходники статей предоставлю. Цена за 1000 символов без пробелов - 40 руб.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтинг

    $50

    Здравствуйте. Нужен копирайт с постановкой анкоров в тексте. Цена в районе 50-80 рублей за 1к Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&amp;usp=drive_web&amp;richtext=true#gid=0

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно перегнать mp3 в .doc

    $50

    Собственно задача в названии темы. Я скидываю аудиозапись и её нужно перегнать в печатный ГРАМОТНЫЙ текст. Тематика: Разная. (на данный момент, миникнига - создание сайтов). Скину скриншоты ( в ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заказ 17 ДЕТИ

    $500

    Еще партия текстов про уход за детьми. 5-10 тыс. Оплата 1$/1000. Срок - вторник

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад