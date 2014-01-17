Требуется статьи на тему Бизнеса, ИП, ООО и т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок157 просмотров

Добрый день!

Требуется статьи на тему Бизнеса, ИП, ООО и т.д. Копирайт по ключевым словам.

Статей требуется много, так что возможно сотрудничество с несколькими авторами.

Оплата - 40wmr\тысяча

11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$15
3 дня
Плодотворно сотрудничаем много времени!
Очень приятно работать с Сергеем: четкое задание, быстрая проверка, интересная тема. Спасибо, буду рада сотрудничать и дальше!

Заявки фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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