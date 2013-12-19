Статьи для сайта по билетам.

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Закрыт21 заявка252 просмотра

требуется написать статьи для сайта по продаже билетов, работа состоит из 3 частей, написания с нуля , переработка инструкций и правил и создание статьи по структурному описанию.

тексты нужны оригинальные , уникальные и читабельные

в некоторых включить ключевые слова.

Указывайте стоимость за 1000 !!!!

11 лет назад
ander_wolf
Андрей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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