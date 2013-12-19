10 статей на тему ботинок Тимберленд

Добрый день!

Нужно 10 статей ~2200 символов б.п., в приоритете - скорость, цена и грамотность. :) Желателен рерайт с авторскими вставками. Ну и качество тоже нужно хорошее. Все статьи пишутся для размещения на сторонних сайтах.

Каждая статья должна подводить к покупке в нашем магазине (урл дам).

Статьи:

1. Как отличить подделку и где купить оригинал.

2. Мода на обувь Timberland: тренд 2013/2014

3. Ботинки Timberland: какие они бывают?

4. Timberland: где купить,

5. Ботинки Timberland: classic или флис?

6. Где купить оригинальные Timberland?

7. Ботинки Timberland: лучшая обувь 2013/2014 года.

8. Почему ботинки Timberland в Москве распродаются так быстро? (тут про преимущества)

9." Тимбо-мания": невероятное предложение перед концом года (здесь в виде обзора акции от стороннего человека)

10. История марки Timberland.

Статьи нужны завтра к середине дня.