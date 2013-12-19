Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков. Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов. Обязательное требование: Скайп с микрофоном! ...
10 статей на тему ботинок Тимберленд
Добрый день!
Нужно 10 статей ~2200 символов б.п., в приоритете - скорость, цена и грамотность. :) Желателен рерайт с авторскими вставками. Ну и качество тоже нужно хорошее. Все статьи пишутся для размещения на сторонних сайтах.
Каждая статья должна подводить к покупке в нашем магазине (урл дам).
Статьи:
1. Как отличить подделку и где купить оригинал.
2. Мода на обувь Timberland: тренд 2013/2014
3. Ботинки Timberland: какие они бывают?
4. Timberland: где купить,
5. Ботинки Timberland: classic или флис?
6. Где купить оригинальные Timberland?
7. Ботинки Timberland: лучшая обувь 2013/2014 года.
8. Почему ботинки Timberland в Москве распродаются так быстро? (тут про преимущества)
9." Тимбо-мания": невероятное предложение перед концом года (здесь в виде обзора акции от стороннего человека)
10. История марки Timberland.
Статьи нужны завтра к середине дня.
Заявки фрилансеров
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