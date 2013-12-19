Рерайт текстов по медицине 24 000 сим.

Работаю с Екатериной второй раз и очень доволен сотрудничеством. Очень добросовестный и честный заказчик. Перед началом проекта дает подробное тз, если что-то не понятно, то подскажет. Приятная в общении. Когда сдаете работу, то проверяет очень быстро и оплачивает сразу. Оплачивает тем способом, который удобен исполнителю. Будем и дальше сотрудничать. Крайне рекомендую.