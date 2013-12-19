Рерайт текстов по медицине 24 000 сим.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки101 просмотр

Выполнение качественного рерайта текстов на медицинскую тему 24 тыс. символов. Темы: Хирургия, общая медицина, женская клиника, урология, онкология, дерматология, ЛОР клиника, Стоматология и др.

Требования:

1. Уникальность 100%

2. Оплата только по факту

3. Оплата без пробелов

4. Сроки выполнения 2 дня.

5. Минимум "воды", содержание текста - все по делу.

11 лет назад
oneunicorn
Екатерина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$26
1 день
Спасибо за работу! Это второй проект нашего сотрудничества, выполнено очень оперативно и качественно, уникальность 100%, содержание текста хорошее, ключевые моменты сохранены, на все пожелания и уточнения, Евгений, быстро отзывается. Вообще нравится работать с ним. С уважением, Екатерина.
Работаю с Екатериной второй раз и очень доволен сотрудничеством. Очень добросовестный и честный заказчик. Перед началом проекта дает подробное тз, если что-то не понятно, то подскажет. Приятная в общении. Когда сдаете работу, то проверяет очень быстро и оплачивает сразу. Оплачивает тем способом, который удобен исполнителю. Будем и дальше сотрудничать. Крайне рекомендую.

Заявки фрилансеров

Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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