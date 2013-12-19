Добрый день, коллеги! В нашу дружную веб-студию нужен копирайтер. Задачи: Написание текстов по товаром и услугам наших клиентов. Написание тематических статей. ...
Рерайт текстов по медицине 24 000 сим.
Выполнение качественного рерайта текстов на медицинскую тему 24 тыс. символов. Темы: Хирургия, общая медицина, женская клиника, урология, онкология, дерматология, ЛОР клиника, Стоматология и др.
Требования:
1. Уникальность 100%
2. Оплата только по факту
3. Оплата без пробелов
4. Сроки выполнения 2 дня.
5. Минимум "воды", содержание текста - все по делу.
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