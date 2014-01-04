Тексты на тематику Салона Красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок254 просмотра

Необходимо создать тексты для сайта Салона Красоты.

Требования:

- Соблюдение правил русского языка

- Соблюдение представительского стиля текстов, в рамках стиля текущего содержания сайта салона красоты (стандартные тексты сайтов салонов красоты)

- Уникальность Адвего по параметрам Копирайт/Рерайт - от 90%

На данном этапе необходимо создать 15-20 текстов в среднем по 1000-1200 знаков.

Оплата 1.5$/1к знаков.

11 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ArtemV
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
4 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
Понятное задание, быстрая оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ArtemV
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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