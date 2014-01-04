Составление письма в администрацию от благотворительного фонда по поводу выделения помещения под деятельность.. Оплата ЯД 400 р. все остальные вопросы в личку
Тексты на тематику Салона Красоты
Необходимо создать тексты для сайта Салона Красоты.
Требования:
- Соблюдение правил русского языка
- Соблюдение представительского стиля текстов, в рамках стиля текущего содержания сайта салона красоты (стандартные тексты сайтов салонов красоты)
- Уникальность Адвего по параметрам Копирайт/Рерайт - от 90%
На данном этапе необходимо создать 15-20 текстов в среднем по 1000-1200 знаков.
Оплата 1.5$/1к знаков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $11Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Для крупного информационного портала требуется наполнение статьями банковской тематики. Оплата за статью 2200-3000 знаков - 150р. Объемы около 45 статей в неделю. Проект долгоиграющий. Постоплата после проверки статьи на уникальность, грамотность ...Завершен11 лет назад
Нужно написать живые отзывы в контакте с женского аккаунта. Аккаунт должен быть на 100% живой взломаный, чтобы его не заблокировали через какое-то время. темтика - магазин женских сумок. оплата 20 р за отзыв. Отзыв ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Нужно написать сочные продающие тексты для сайта минигостиницы. Примерно 3000 символов. Без СЕО, просто хорошие грамотные тексты. Часть материалов будет предоставлена, часть материалов нужно будет собрать на сайтах конкурентов. Тексты нужны ...Завершен11 лет назад
Требуются рерайтеры для наполнения товаров интернет-магазинов Сейчас две тематики - бытовая техника и домашние товары. Источники для рерайта (товары) - предоставляются. Товаров (для рерайта) - более 20 тысяч. В основном ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен исполнитель для написания копирайта на свадебный портал, работы много. Оплата 1.3$/1 к знаков.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
СРОЧНО 3 темы по 4 статьи Статьи должны быть максимально уникальны вообще и между собой - но не в ущерб лаконичности изложения Приоритеты: медицинская точность, без воды, без лишних прилагательных, ...Завершен11 лет назад
- $50
В предверии нового года, интернет-магазин здоровья делает email рассылку своим покупателям о проводящихся акций на сайте. Нам нужен небольшой призентабельный и продающий текст от лица магазина (специально для вас мы выбрали товары (приборы), принесут комфорт, ...Завершен11 лет назад
- $50
Набираю команду рерайтеров-копирайтеров для постоянного сотрудничества. Сейчас есть работа - 30 рублей за 1000 знаков. Пишите на e-mail, указанный в профиле, дам первое задание.Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется контент-менеджер на постоянную работу. Нужно будет создавать, редактировать и править группы в 2-4х социальных сетях. Пример: Есть группа о теме. И есть 10 способов её обсудить. Для каждого способа нужно создать группу ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад