Требуются рерайтеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок318 просмотров

Набираю команду рерайтеров-копирайтеров для постоянного сотрудничества. Сейчас есть работа - 30 рублей за 1000 знаков. Пишите на e-mail, указанный в профиле, дам первое задание.

11 лет назад
favel
Павел 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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