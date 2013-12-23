Написание текстов для сайта-визитки.

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Завершен26 заявок235 просмотров

Всем привет.

Нужно написать сочные продающие тексты для сайта минигостиницы. Примерно 3000 символов. Без СЕО, просто хорошие грамотные тексты. Часть материалов будет предоставлена, часть материалов нужно будет собрать на сайтах конкурентов. Тексты нужны будут к понедельнику. Решение об исполнителе будет принято завтра, соответственно нужно будет успеть написать к утру воскресенья, чтобы успеть внести правки, если таковые будут.

Пишите стоимость и примеры работ в проект, пожалуйста.

11 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$10
3 дня
Грамотный и ответственный исполнитель, рекомендую.
Спасибо за интересный заказ.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

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