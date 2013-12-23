Составление письма в администрацию от благотворительного фонда по поводу выделения помещения под деятельность.. Оплата ЯД 400 р. все остальные вопросы в личку
Написание текстов для сайта-визитки.
Всем привет.
Нужно написать сочные продающие тексты для сайта минигостиницы. Примерно 3000 символов. Без СЕО, просто хорошие грамотные тексты. Часть материалов будет предоставлена, часть материалов нужно будет собрать на сайтах конкурентов. Тексты нужны будут к понедельнику. Решение об исполнителе будет принято завтра, соответственно нужно будет успеть написать к утру воскресенья, чтобы успеть внести правки, если таковые будут.
Пишите стоимость и примеры работ в проект, пожалуйста.
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