Составление письма в администрацию от благотворительного фонда по поводу выделения помещения под деятельность.. Оплата ЯД 400 р. все остальные вопросы в личку
СмартSEOкопирайт из 12 текстов мед тематики
СРОЧНО
3 темы по 4 статьи
Статьи должны быть максимально уникальны вообще и между собой - но не в ущерб лаконичности изложения
Приоритеты: медицинская точность, без воды, без лишних прилагательных, призыв к действию!!
обязательно проработать заголовок - должен быть интересным
темы:
мрт головного мозга и сосудов головного мозга,
мрт позвоночника и сосудов шеи,
мрт суставов
Всё чётко по тз, по пунктам
Каждая статья не больше 2000 знаков - лучше меньше от 1500 - так как никто ничего не читает - и надо быстро сообщить посетителю что ему нужно
найду примеры неплохих вариантов
будут приложены слова которые надо будет употребить с тз как это делать
изначально на странице на которой размещается текст будет приветствие от мед центра , нужная быстра информация (время работы - цена - телефон ) и список исследований по конкретной теме
связь желательно через скайп для оперативности
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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