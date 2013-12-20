СмартSEOкопирайт из 12 текстов мед тематики

СРОЧНО

3 темы по 4 статьи

Статьи должны быть максимально уникальны вообще и между собой - но не в ущерб лаконичности изложения

Приоритеты: медицинская точность, без воды, без лишних прилагательных, призыв к действию!!

обязательно проработать заголовок - должен быть интересным

темы:

мрт головного мозга и сосудов головного мозга,

мрт позвоночника и сосудов шеи,

мрт суставов

Всё чётко по тз, по пунктам

Каждая статья не больше 2000 знаков - лучше меньше от 1500 - так как никто ничего не читает - и надо быстро сообщить посетителю что ему нужно

найду примеры неплохих вариантов

будут приложены слова которые надо будет употребить с тз как это делать

изначально на странице на которой размещается текст будет приветствие от мед центра , нужная быстра информация (время работы - цена - телефон ) и список исследований по конкретной теме

связь желательно через скайп для оперативности