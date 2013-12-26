Нужны продающие тексты к товарам

В предверии нового года, интернет-магазин здоровья делает email рассылку своим покупателям о проводящихся акций на сайте. Нам нужен небольшой призентабельный и продающий текст от лица магазина (специально для вас мы выбрали товары (приборы), принесут комфорт, поправят здоровье, и тд.) и небольшие продающие описания к предлогаемым товарам (2-3 предложения) главное выделить преимущества товара. Готовы заплатить 3$ за 1000, можем и больше если текст будет хорошим, не водой. Для нас главное привлечь внимание посетителей и вызвать у них интерес к товарному ряду. Выложу 2 скриншота как будет выглядить рассылка.

P.S. Желательно написать завтра ближе ко второй половине дня.