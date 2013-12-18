Составление письма в администрацию от благотворительного фонда по поводу выделения помещения под деятельность.. Оплата ЯД 400 р. все остальные вопросы в личку
Требуются рерайтеры для наполнения товаров ИМ
Требуются рерайтеры для наполнения товаров интернет-магазинов
Сейчас две тематики - бытовая техника и домашние товары.
Источники для рерайта (товары) - предоставляются.
Товаров (для рерайта) - более 20 тысяч. В основном из категории "Товары для дома".
Постоянно добавляются новые позиции.
Ищем нескольких рерайтеров для наполнения.
Оплата - ежедневная, вебмани или ЯД.
Заявки фрилансеров
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