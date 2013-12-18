Составление письма в администрацию от благотворительного фонда по поводу выделения помещения под деятельность.. Оплата ЯД 400 р. все остальные вопросы в личку
Копирайт на свадебый портал
Здравствуйте. Нужен исполнитель для написания копирайта на свадебный портал, работы много. Оплата 1.3$/1 к знаков.
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