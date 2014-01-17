Нужны тексты на банковскую тематику

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок287 просмотров

Для крупного информационного портала требуется наполнение статьями банковской тематики.

Оплата за статью 2200-3000 знаков - 150р.

Объемы около 45 статей в неделю.

Проект долгоиграющий.

Постоплата после проверки статьи на уникальность, грамотность и соответствие ТЗ.

Потребуется сделать неоплачиваемое тестовое задание до 1000 знаков, чтобы понять вашу компетенцию в указанной теме. Тестовое задание "Кредитные каникулы: что, кому, зачем?"

Уникальность проверяется по Адвего и text.ru. Рерайта быть не должно.

Оставляйте заявки с прикрепленными тестовыми заданиями. Рассмотрю всех. Отберу двух-трех исполнителей.

P.S. Большая просьба. Не нужно рассказывать, сколько и что стоит. Я это и так знаю. Я - контент-менеджер проекта. Действую в рамках обозначенного бюджета. Не нравится оплата - не пишите сюда. Не тратьте свое и мое время.

11 лет назад
asia-margo2
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
$230
7 дней
C Лерой работать всегда приятно. Профессионал - это о ней. Продолжаем сотрудничество!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг

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