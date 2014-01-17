Нужны тексты на банковскую тематику

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Потребуется сделать неоплачиваемое тестовое задание до 1000 знаков, чтобы понять вашу компетенцию в указанной теме. Тестовое задание "Кредитные каникулы: что, кому, зачем?"

Уникальность проверяется по Адвего и text.ru. Рерайта быть не должно.

Оставляйте заявки с прикрепленными тестовыми заданиями. Рассмотрю всех. Отберу двух-трех исполнителей.

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