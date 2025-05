Необходимо собрать информацию

Нужно собрать информацию в Интернете о мероприятиях, которые пройдут в Киеве в 2014 г.

Это могут быть показы, церемонии награждения, презентации, конкурсы - то есть мероприятия, которые собирают более-менее изысканную публику. Например: Международный винный бал, Украинская Неделя моды, Конкурс красоты «Мисс Украина Вселенная-2014», церемония награждения "Best of the Best" и тд.

Ищем в и-нете, можно использовать сайты типа http://tochka.net, http://jetsetter.ua, http://svitske.1plus1.ua и тд.