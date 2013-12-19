Нужно наполнить сайт

Всем привет. Нужно написать сочные продающие тексты для сайта минигостиницы. Примерно 3000 символов. Без СЕО, просто хорошие грамотные тексты. Часть материалов будет предоставлена, часть материалов нужно будет собрать на сайтах конкурентов. Тексты нужны ...