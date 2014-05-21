Копирайтер в веб-студию

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Завершен34 заявки509 просмотров

Добрый день, коллеги!

В нашу дружную веб-студию нужен копирайтер.

Задачи:

Написание текстов по товаром и услугам наших клиентов.

Написание тематических статей.

Задачи бывают периодически, загрузка средняя, но стабильная.

Требования:

САМОЕ ГЛАВНОЕ - УМЕНИЕ ПИСАТЬ ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ (скидывайте примеры пожалуйста)

Хороший литературный русский язык.

Ответственность и выдержка сроков.

Умение писать качественные хорошие продающие тексты, а не сео-тексты для роботов.

Понимание того, что тексты в первую очередь пишутся для людей, а не для роботов — поэтому они должны быть интересными, полезными и логичными.

Умение ненавязчиво вплетать ключевые слова в текст.

Желание работать в команде.

Просьба скидывать Ваши расценки за копирайт/рерайт за 1000 знаков в usd.

Спасибо!

Написание статей
11 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hairahana
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$4
30 дней
Добрый день! Вера - очень хороший специалист, тексты делает качественные, грамотные, очень уникальные. И человек очень приятный, коммуникабельный) Будем сотрудничать на постоянной основе. Всем рекомендую!!!
С Дмитрием приятно работать: идет на компромиссы, не пытается нажиться за счет копирайтера и крайне быстро оплачивает сделанную работу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

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hairahana
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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