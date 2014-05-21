Копирайтер в веб-студию

Добрый день, коллеги!

В нашу дружную веб-студию нужен копирайтер.

Задачи:

Написание текстов по товаром и услугам наших клиентов.

Написание тематических статей.

Задачи бывают периодически, загрузка средняя, но стабильная.

Требования:

САМОЕ ГЛАВНОЕ - УМЕНИЕ ПИСАТЬ ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ (скидывайте примеры пожалуйста)

Хороший литературный русский язык.

Ответственность и выдержка сроков.

Умение писать качественные хорошие продающие тексты, а не сео-тексты для роботов.

Понимание того, что тексты в первую очередь пишутся для людей, а не для роботов — поэтому они должны быть интересными, полезными и логичными.

Умение ненавязчиво вплетать ключевые слова в текст.

Желание работать в команде.

Просьба скидывать Ваши расценки за копирайт/рерайт за 1000 знаков в usd.

Спасибо!