Требуется копирайтер/контентщик

На постоянной основе в фирму специализирующейся на продуктах 1С требуется копирайтер

Должностные обязанности:

Написание читабельных текстов (SEO)

Поиск и обработка текстовой информации

Требования:

Опыт работы от 1 года (желательно)

Отличное знание русского языка

Умение находить и обрабатывать информацию в интернете

Умение писать внятные, читабельные и уникальные тексты

Понимание основ SEO

Знание Microsoft Office

Внимательность

Пунктуальность

Превосходить ожидания

Тематика текстов в основном техническая. Необходимо будет пройти 2 небольших тестовых задания (для определения навыков и профессионализма) одно из них написать статью опираясь на информацию на сайте. После выбора кандидата в январе начинаем активно работать при сдельной оплате.