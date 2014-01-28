Добрый день, коллеги! В нашу дружную веб-студию нужен копирайтер. Задачи: Написание текстов по товаром и услугам наших клиентов. Написание тематических статей. ...
Презентация компании. Бренд-бук
Сделать описание- презентацию компании ,бренд-бук по аналогии с представленным образцом. Источник с исходной информацией для рерайтинга предоставлю.
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