Презентация компании. Бренд-бук

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок177 просмотров

Сделать описание- презентацию компании ,бренд-бук по аналогии с представленным образцом. Источник с исходной информацией для рерайтинга предоставлю.

11 лет назад
VITO77
Сергей 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$110
15 дней
Спасибо,работа сделана проффесионально и в срок. Рекомендую всем как ответственного и грамотного исполнителя.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описание для товара

    1.Товар электротехнический сложный,нужно краткое описание.Технические характеристики уже заполнены 2.В яндексе этот товар можно найти по Артикулу- 1SDA059169R1 Таких товаров будет порядка 4000 тыс штук

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер/контентщик

    На постоянной основе в фирму специализирующейся на продуктах 1С требуется копирайтер Должностные обязанности: Написание читабельных текстов (SEO) Поиск и обработка текстовой информации Требования: Опыт работы ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты на тематику Салона Красоты

    Необходимо создать тексты для сайта Салона Красоты. Требования: - Соблюдение правил русского языка - Соблюдение представительского стиля текстов, в рамках стиля текущего содержания сайта салона красоты (стандартные тексты сайтов салонов красоты) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны тексты на банковскую тематику

    $500

    Для крупного информационного портала требуется наполнение статьями банковской тематики. Оплата за статью 2200-3000 знаков - 150р. Объемы около 45 статей в неделю. Проект долгоиграющий. Постоплата после проверки статьи на уникальность, грамотность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать отзыв.

    Нужно написать живые отзывы в контакте с женского аккаунта. Аккаунт должен быть на 100% живой взломаный, чтобы его не заблокировали через какое-то время. темтика - магазин женских сумок. оплата 20 р за отзыв. Отзыв ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание текстов для сайта-визитки.

    Всем привет. Нужно написать сочные продающие тексты для сайта минигостиницы. Примерно 3000 символов. Без СЕО, просто хорошие грамотные тексты. Часть материалов будет предоставлена, часть материалов нужно будет собрать на сайтах конкурентов. Тексты нужны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуются рерайтеры для наполнения товаров ИМ

    Требуются рерайтеры для наполнения товаров интернет-магазинов Сейчас две тематики - бытовая техника и домашние товары. Источники для рерайта (товары) - предоставляются. Товаров (для рерайта) - более 20 тысяч. В основном ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад