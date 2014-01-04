Дети-15

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок265 просмотров

Продолжение цикла про детей. 5-10 тыс. текст по 1$/1000 по факту написанного. Срок - воскресенье.

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
Очередной проект - и выполнено как всегда в лучшем виде.
В очередной раз сотрудничество с Марианной принесло исключительно положительные эмоции. Интересные темы, оплата, как обычно, в срок. Спасибо большое за постоянное сотрудничество, мы рады :)
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Наталья выполнила работу на высшем уровне, быстро, четко, грамотно. Рекомендую к сотрудничеству.
Марианна - замечательный заказчик. Она всегда отвечает на все вопросы, чётко формулирует задачу, быстро оплачивает работу! Спасибо!
xomsa
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отличная работа, все очень качественно. Буду еще обращаться.
всегда приятно работать с Марианной.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
xomsa
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание кратких обзоров

    Здравствуйте. Суть работы: есть исходный материал - текст (открывок (глава) из книги, статья и т.д.). Вам нужно его проанализировать - кратко написать о чем там говориться, какая основная идея и ваше ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов по медицине 24 000 сим.

    $50

    Выполнение качественного рерайта текстов на медицинскую тему 24 тыс. символов. Темы: Хирургия, общая медицина, женская клиника, урология, онкология, дерматология, ЛОР клиника, Стоматология и др. Требования: 1. Уникальность 100% 2. Оплата только по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо собрать информацию

    Нужно собрать информацию в Интернете о мероприятиях, которые пройдут в Киеве в 2014 г. Это могут быть показы, церемонии награждения, презентации, конкурсы - то есть мероприятия, которые собирают более-менее изысканную публику. Например: Международный ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно наполнить сайт

    Здравствуйте! Нужно наполнить сайт текстами. Работы много. Бюджет на большой, просьба откликаться рерайтеров с невысокими ценами.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация компании. Бренд-бук

    $100

    Сделать описание- презентацию компании ,бренд-бук по аналогии с представленным образцом. Источник с исходной информацией для рерайтинга предоставлю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание для товара

    1.Товар электротехнический сложный,нужно краткое описание.Технические характеристики уже заполнены 2.В яндексе этот товар можно найти по Артикулу- 1SDA059169R1 Таких товаров будет порядка 4000 тыс штук

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер/контентщик

    На постоянной основе в фирму специализирующейся на продуктах 1С требуется копирайтер Должностные обязанности: Написание читабельных текстов (SEO) Поиск и обработка текстовой информации Требования: Опыт работы ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад